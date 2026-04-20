У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

Детально про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Окрім того, уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому українському Криму.

Ураження зазначених об’єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора.

Також підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (ТОТ АР Крим) – великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Окрім цього уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область рф).

Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

