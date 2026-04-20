Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

Про це сьогодні, 20 квітня, повідомив Офіс Президента України і закликав всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам.

«Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу Президента «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову.

Усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи», – зазначається в повідомленні ОПУ.

