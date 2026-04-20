Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – березні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 271,8 млн грн земельного податку та орендної плати за землю, що на 9,3 відс., або на 23 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, земельного податку та орендної плати з юридичних осіб надійшло у сумі 235,1 млн грн, що на 10,5 відс, або на 22,4 млн грн більше, ніж у січні – березні минулого року. У свою чергу, земельного податку і орендної плати з фізичних осіб місцеві скарбниці отримали у сумі 36,6 млн грн, що на 1,9 відс, або на 700 тис. грн більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 9,3 відсотка.

Плата за землю у повному обсязі надходить до місцевих бюджетів і є важливим джерелом доходів бюджетів територіальних громад.

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру України, а підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Нагадуємо, що податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

