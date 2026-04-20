Президент Володимир Зеленський заявив розповів про результат свого турне, про домовленості, які вже є які тільки готуються. Зокрема, про Drone-Deal, що включає в себе щонайменше 10 різних договорів щодо експорту української зброї.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю для телемарафону “Єдині новини”.

-Ми підготували Drone-deal для США, я пропонував це президенту Трампу. Називається Drone-deal, але туди входить системний захист. Раніше говорили, що це “купол”, а в нашому випадку, у сучасній війні, це не просто купол, туди входять дрони, відбиття масованих атак, інші системи ППО, які є у нас на озброєнні, РЕБ, тощо. Унікальна система, яка є сьогодні тільки в України через таку страшну війну, яку росія веде проти України”.

За словами президента, українська пропозиція була не такою актуальною ще рік тому, але з початку війни на Близькому Сході стала дуже актуальною.

-Вони до нас звернулися, ми відправили команди експертів саме цієї системи захисту від масованих ударів. 50+ людей в кожній команді відправили в чотири країни і отримували відповідну інформацію. Допомагали максимально, потім я зустрівся з лідерами, це був другий етап цього трампліну.

Зеленський заявив, що з країнами Близького Сходу підписали загальну угоду, яка буде розбиратися на контракти. У Drone-deal буде мінімум 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї.

-Нові технології, які ми розробляємо разом з цією чи іншою державою, де вони інвестують. Є домовленість про фінансування на рік і на кілька років. Ми домовились сьогодні з трьома ключовими країнами, вже підписали перший великий крок: ОАЕ, Саудівською Аравією і Катаром про 10-річні договори. В принципі, домовились і про об’єм на рік. Запит у нас від 11 країн всього регіону, – сказав Зеленський.

Другим пунктом є європейська частина, але не тому, що Європа «не пріоритет», а тому, що удари по Близькому Сходу. Європа – це, за словами Зеленського, початок роботи з Німеччиною, Норвегією, Італією, Швецією і Нідерландами.

-У нас хороші відносини з Британією і Францією, я впевнений, що там все це буде відбуватися. Це європейський кластер. Сьогодні ми говоримо про безпеку, а в майбутньому це бізнес для України.

Зеленський також наголосив, що Україна повинна створити власну антибалістичну систему за рік, щоб подолати залежність від постачання ракет.

-Те, що ми домовилися – це дуже серйозний пакет, але тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони отримали ліцензії, дай Боже, щоб вони налагодили виробництво, але це точно не про сьогодні. У нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо з кількома державами, працюємо в цьому напрямку. Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему, щоб не залежати, – сказав він.

Президент наголосив, що такий задум реалістичний, але складний. Стосовно європейської системи, то були переговори з ключовими країнами.

Що стосується української зброї, то Зеленський наголосив: спочатку забезпечується фронт, а потім все решта. Так само ми не збираємося жертвувати своїми інтересами на догоду іншим країнам. Так, президент зазначив, що технології Україна продає не гамузом і не поспішає вивертати всі кишені. І навіть коли деякі партнери просять “показати все, що є”, ми не поспішаємо, тому що нам потрібне не тільки визнання, а й багаторічна присутність на ринку. Бо те, що зараз для нас безпека, потім – бізнес.