В Офісі Генпрокурора повідомляють про викриття зловживань при закупівлях деревини для потреб оборони – проведено 38 обшуків у 11 регіонах.

У межах програми «Нечесні закупівлі» 15 квітня 2026 року прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони провели масштабні слідчі дії у кримінальних провадженнях щодо зловживань під час закупівель деревини для потреб оборони.

Операція охопила 11 регіонів – Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернігівську області та місто Київ.

Проведено 38 обшуків, під час яких вилучено засоби зв’язку, оргтехніку, службову документацію та чорнові записи, що мають доказове значення.

За результатами шістьом службовим особам повідомлено про підозру. Серед них – колишній керівник квартирно-експлуатаційного управління, начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини, а також керівники державних підприємств. За даними слідства, їхні дії завдали державі понад 14,7 млн грн збитків.

Зокрема, інженеру відділу матеріально-технічного забезпечення Харківського КЕУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Через неналежне виконання службових обов’язків він допустив закупівлю паливної деревини за завищеними цінами, що спричинило понад 10 млн грн збитків бюджету.

Колишньому начальнику Київського квартирно-експлуатаційного управління інкримінують ч. 4 ст. 425 КК України – за версією слідства, через службову недбалість він також допустив закупівлю деревини за завищеною вартістю, завдавши близько 2 млн грн збитків.

Крім того, начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство вважає, що він, зловживаючи службовим становищем, допустив закупівлю паливної деревини твердих порід за завищеними цінами. У цьому епізоді сума збитків перевищує 1,2 млн грн.