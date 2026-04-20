Як повідомляло вчора ІншеТВ, у США, в штаті Луїзіана, в місті Шривпорт сталася стрілянина, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років.

Як повідомила поліція, семеро з них були дітьми нападника, передає ВВС.

Інцидент стався близько 5:00 ранку за місцевим часом у кількох будинках одного району — у двох сусідніх оселях і ще одному будинку неподалік.

Напад і спроба втечі

За даними поліції, спочатку чоловік вистрілив у жінку на вулиці, після чого увійшов до найближчого будинку, де застрелив вісьмох дітей. Як уточнили правоохоронці, одна з жертв не була йому родичем.

Одній дитині вдалося вибігти до сусіднього будинку та викликати поліцію. Ще одна, дев’ята дитина, вистрибнула з даху будівлі та була госпіталізована.

Дві дорослі жінки, серед яких мати дітей, перебувають у критичному стані.

Після стрілянини чоловік викрав автомобіль і спробував утекти. Почалося переслідування, яке завершилося в сусідньому окрузі Босьєр – там правоохоронці відкрили вогонь, і підозрюваний загинув, повідомив представник місцевої поліції Кріс Борделон.

Особа стрільця встановлена — це Шамар Елкінс, повідомила BBC директорка з комунікацій мера Шривпорта Лі Енн Евенскі.

Представник поліції Кріс Борделон заявив, що слідство виходить із того, що нападник діяв сам, і охарактеризував подію як “сімейний конфлікт”. Він також підтвердив, що всі загиблі – неповнолітні.

“Можливо, найстрашніша трагедія в історії міста”

Мер Шривпорта Том Арсено назвав трагедію однією з найстрашніших в історії міста.

“Це трагедія. Можливо, найстрашніша трагедія, з якою коли-небудь стикався Шривпорт”.

Він додав, що постраждали не лише родини, а й поліцейські та працівники служби коронера: “Це зачіпає всю громаду, тож ми всі разом оплакуємо ці родини”.

Начальник поліції Шривпорта Вейн Сміт заявив, що до розслідування залучені також поліція штату та інші служби: “Я просто не можу уявити, як таке могло статися. Ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, щоб отримати відповіді”.

За даними організації Gun Violence Archive (GVA), це наймасовіше вбивство в США з січня 2024 року, коли в місті Джолієт, штат Іллінойс, загинули вісім людей.

Член міської ради Грейсон Буше зазначив, що понад 30% злочинів і вбивств у Шривпорті пов’язані з сімейними або побутовими конфліктами: “І тепер цей показник став ще вищим”.

Він також додав, що цей випадок фактично подвоїв статистику вбивств у місті.