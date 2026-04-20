Нова молочно-товарна ферма «Вінсайт» запрацювала на Вінниччині.

Як повідомили у Вінницькій ОВА, вона є першою у області, яку створили за час повномасштабного вторгнення.

Це сучасний комплекс із повним циклом: є приміщення для утримання тварин, доїльний зал та система зберігання молока. Ферма розрахована на 1200 голів. Зараз тут утримують 132 корови данської джерсейської породи, ще 88 найближчим часом поповнять поголів’я. Ця порода дає молоко з високими показниками якості – понад 6% жирності, тоді як у середньому на фермах цей показник значно нижчий.

Все обладнання на фермі – повністю українське від вінницького виробника ТДВ «Брацлав». Вони володіють унікальними технологіями, серед яких – система «лагідного доїння», яка дбає про здоров’я тварин.

Ферму створив підприємець Гачай Шафієв, який понад 20 років працює в аграрному бізнесі. Каже, для нього важливо, щоб ця справа приносила користь людям.

Сьогодні тут вже працює 19 людей. Для працівників облаштовано простір, де можна відпочити, і організовано харчування.

Підприємство скористалося державною підтримкою: залучило кредит за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на закупівлю поголів’я та подало документи на компенсацію частини вартості обладнання.

У планах – розвиток переробки: виробництво масла, сирів, йогуртів, морозива. Зараз молоко вже постачають до вінницьких виробників молочної продукції.