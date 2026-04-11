Українці масово почали отримувати фішингові повідомлення про нібито “соціальні виплати”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Зловмисники пишуть, що “надійшла ваша черга” на отримання допомоги й пропонують натиснути “+” та чекати на дзвінок. При цьому, вони представляються “представниками ООН”.

При цьому часто допускають характерні помилки – наприклад, пишуть із акаунту з жіночим ім’ям, але в тексті називають себе в чоловічому роді. Далі – просять передати останні 4 цифри коду, який приходить у Viber. Це і є ключ – так шахраї отримують доступ до акаунтів або персональних даних – йдеться в дописі Центру стратегічних комунікацій.

Українців просять ніколи не передавати стороннім людям жодні коди – навіть якщо повідомлення виглядає “офіційно”.