Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати почали «процес очищення» Ормузької протоки, пише ЛБ.

За словами Трампа, в Ірану лишилась лише «загроза, що корабель може натрапити на одну з їхніх морських мін», які, «лежать на дні моря разом з усіма 28 їхніми мінними загороджувальними суднами».

«Зараз ми починаємо процес очищення Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включаючи Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину та багато інших. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно», – йдеться у його повідомленні.

Американський лідер зазначив також, що «порожні судна з нафтою з багатьох країн прямують до Сполучених Штатів Америки, щоб ЗАВАНТАЖИТИСЯ нафтою».