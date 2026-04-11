Міністерство закордонних справ України вчергове організувало відпочинок та реабілітацію українських дітей за кордоном, повідомив очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга, пише Iнтерфакс.

“Вже вдруге цього року турецькі друзі гостинно прийняла 63 дитини з різних регіонів України, які мали змогу відпочити на узбережжі Егейського моря. Це діти, які щодня живуть поруч з війною, під постійними обстрілами, зі звуками сирен, замість будильників та шкільних дзвінків. У Туреччині вони змогли просто бути дітьми, які бігають, граються, посміхаються, трохи бешкетують, а головне – радіють життю та таким простим дрібницям, як сонце, море і тиша”, – написав він.

Міністр зазначив, що цю ініціативу буде продовжено, наразі МЗС працює над організацією подібних програм у 2026 році для якомога більшої кількості українських дітей.

Сибіга подякував турецьким партнерам, посольству України у Туреччині та консульским установам, а також Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за тісну взаємодію та чергову реалізовану програму відпочинку для українських дітей.