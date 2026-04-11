В Міністерстві оборони України обіцяють до кінця квітня зняти з військового обліку жінок, поставлених на нього помилково. Також в МОУ пояснили, що робити, якщо жінці в “Резерв+” прийшло повідомлення про штраф.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написало Міноборони.

“Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру “Оберіг” помилково, знімуть з нього до кінця квітня”, – сказано у повідомленні.

Також окремо підкреслюється, що проблема має точковий характер, а не масовий. Якщо ж у додатку “Резерв+” жінці, яку помилково поставили на військовий облік, прийшло повідомлення про штраф – воно “не є притягненням до адмінвідповідальності і не має юридичних наслідків”.

В Міноборони рекомендують при отриманні такого “штрафу” звернутися:

на номер 1545 – це урядова гаряча лінія;

або на номер 1512 – це гаряча лінія Міноборони;

або подати звернення через застосунок “1545”.

“Помилки вже виправляють, усі випадки будуть врегульовані до кінця квітня”, – додали в МОУ.