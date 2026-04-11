Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна презентувала державну програму підтримки культурного продукту “Тисячовесна”. Це відбулось під час зустрічі з представниками кіноіндустрії, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури України.

За словами Бережної, однієї з головних цілей даної програми є посилення українського культурного контенту та зменшення впливу російськомовного продукту в інформаційному просторі.

Подача заявок на конкурс триватиме з 3 квітня до 28 травня. З деталями можна ознайомитися на сторінці конкурсу, заявили в Мінкульті.

Також у відомстві зазначили: взяти участь в ініціативі можуть юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми (творчі спілки, громадські організації, бюджетні установи), фізичні особи – підприємці та інші суб’єкти господарювання, зареєстровані в Україні.

Відбір культурних продуктів проходитиме в три етапи:

1 етап – 29 травня – 5 червня. Перевірка поданих документів. Список учасників, які пройшли до другого етапу, опублікують на сайтах Мінкульту, Держкіно та Держмистецтв. У ньому буде назва проєкту, короткий опис, назва учасника та напрям конкурсу;

2 етап – 10 червня – 21 липня. Експертне оцінювання кожного проєкту. Розподіл проєктів між експертами проводитимуть шляхом відкритого жеребкування під час онлайн-трансляції. До третього етапу пройдуть ті, хто набрав щонайменше 60 балів за результатами другого етапу;

3 етап – серпень. Публічна презентація проєктів перед конкурсними комісіями в очному, дистанційному або змішаному форматах. На виступ учаснику дається до 15 хвилин: 10 хвилин – на презентацію, і 5 хвилин – на запитання та відповіді.

Далі члени комісії будуть обговорювати проєкти. До фінального етапу залучатимуть іноземних фахівців із правом дорадчого голосу. Після третього етапу комісія оформлює протокол із пропозиціями щодо переможців і передає його до Мінкульту впродовж трьох робочих днів.