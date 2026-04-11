Укрзалізниця спільно із залізничниками Молдови запускає тестовий етап маршруту Київ-Кишинів із продовженням до станції біля аеропорту Кишинева, пише Кореспондент.

“13 квітня рейс поїзду 351 Київ – Кишинів буде продовжено до Реваки”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що на станції пасажирів очікуватиме безкоштовний шатл, який доставлятиме їх безпосередньо до аеропорту Кишинева.

У компанії зазначають, що цей крок є тестовим і дозволить оцінити попит на таку логістичну опцію.

“За умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі”, – додали в УЗ.