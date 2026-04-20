У 2026 році в Миколаївській області відновлюється конкурс на здобуття обласної премії імені Миколи Аркаса.

Про це в п`ятницю, 17 квітня, оголосила начальниця Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена БУБЕРЕНКО на відкритті виставки «Окрилені творчістю», присвяченої 30-річниці від дня заснування премії та всім її лауреатам.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Управління, передає Інше ТВ.

Обласну премію імені Миколи Аркаса було започатковано в нашому регіоні у 1996 році з метою розвитку народної творчості та культурно-просвітницької діяльності, підготовки кадрів працівників культури, підвищення їх професійної майстерності та з метою заохочення працівників культури, які зробили значний внесок у розвиток і збереження української національної культури.

Роки пандемії, а потім і повномасштабне вторгнення тимчасово призупинили процес здобуття премії, проте станом на сьогодні вже оновлюється Положення про премію, і у другому півріччі буде оголошено конкурс.

Протягом 30 років її лауреатами премії ставали відомі краєзнавці, працівники культури, автори, митці й цілі творчі колективи Миколаївщини.

Організатори виставки, яка відкрилася у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, представили в експозиції раритетні експонати, серед яких особисті речі родини Аркасів, документи й фотографії, особисті речі лауреатів премії. Авторкою виставки є старший науковий співробітник музею та лауреатка премії імені М. Аркаса 2010 року Ірина Александренко. Виставка експонуватиметься в музеї до кінця серпня.

