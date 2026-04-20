Сьогодні, 20 квітня 2026 року, відійшов у засвіти екс-ректор Миколаївського національного університету ім.В.О. Сухомлинського Валерій Будак.

Про це йдеться в некролозі, опублікованому Національною академією педагогічних наук України, передає Інше ТВ.

«Будак Валерій Дмитрович – дійсний член (академік) НАПН України (обраний 20 жовтня 2016 р.), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Ректор Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (1996-2024 рр.), із 2024 р. – радник ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Почесний громадянин м. Миколаєва.

Народився 14 вересня 1947 р. в м. Корсуню-Шевченківському Черкаської області.

Закінчив фізико-математичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту (1968 р.), аспірантуру Миколаївського кораблебудівного інституту (1972 р.).

Фахівець у галузі педагогічної освіти та механіки твердого деформівного тіла. Досліджує історію педагогіки, підготовку педагогічних кадрів, управління освітою, резонансні форми та частоти коливань елементів конструкцій чисельно-аналітичними й голографічними методами. Особливу увагу приділяє проєктуванню професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету.

Автор і співавтор понад 390 наукових праць, серед яких 11 монографій, 28 підручників і навчально-методичних посібників, зокрема монографій «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Миколаївська обл.», «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку», «Геометрична нелінійна термо- магнітопружність гнучких ортотропних оболонок обертання»; підручників, навчальних і методичних посібників: «Розв’язання задач теорії оболонок на основі дискретно-континуальних методів», «Чисельно-аналітичне розв’язання крайових задач магнітопружності гнучких оболонок», «Наступність, спадкоємність, перспектив­ність в системі безперервної освіти».

Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Голова редакційної колегії «Наукового вісника Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського». Організатор наукових і науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня з проблем педагогічної освіти й механіки деформівного твердого тіла.

Нагороджений орденами «За заслуги» III і II ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», «Василь Сухомлинський», «За наукові досягнення», медалями НАПН України «Григорій Сковорода», «Ушинський К.Д.».

Лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Вчені Національної академії педагогічних наук України висловлюють щирі глибокі співчуття рідним та близьким Валерія Дмитровича. Про нього залишиться світла пам’ять у серцях соратників і однодумців, а його академічні досягнення слугуватимуть на благо розвитку України», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Помер диригент Миколаївського муздраму Олександр Посторонко