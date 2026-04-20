Зарплати для «примарних» солдатів: на Одещині поліція та СБУ викрили організовану злочинну групу військових у багатомільйонних оборудках з держкоштами

Командир однієї з військових частин організував злочинну групу у складі трьох своїх заступників та командира роти.

Протягом 2022-2025 років вони реалізовували схему незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів, які виділялися як грошове забезпечення військовослужбовцям.

Зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. На них створювалася відповідна службова документація про призов та перебування на службі. Це ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок.

Загалом ділки оформили щонайменше 19 осіб, які фактично не виконували військовий обов’язок. На підставі фіктивної документації їм було нараховано виплати на суму майже 16,7 мільйона гривень, що зрештою були привласнені командуванням.