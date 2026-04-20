Розпочалася 1517-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 20.04.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 253 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7767 дронів-камікадзе та здійснив 2916 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвиженська, Гуляйпільське, Любицьке, Микільське, Долинка, Чарівне, Копані Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаційних ударів, застосувавши сім керованих бомб, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у напрямку Бочкового.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили десять ворожих атак у районах населених пунктів Курилівка, Колісниківка, Ківшарівка, Борівська Андріївка та Радьківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Кармазинівка, Греківка, Дробишеве, Лиман та в напрямку населених пунктів Шийківка й Твердохлібове.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Голубівка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, Затишок, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія у напрямку Новоолександрівки, Василівки, Ганнівки та Шевченка.

На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у районах населених пунктів Олександроград та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Зелене, Святопетрівка, Цвіткове, Залізничне, Прилуки, Оленокостянтинівка та у напрямку населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Павлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1050 російських загарбників. Втрати ворога