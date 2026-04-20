Польський ринок праці охопила хвиля цинізму, де люди стали просто цифрами для красивих звітів. Поки офіційна статистика хизується захмарними доходами у 100 тисяч гривень, за лаштунками підприємств триває «велика чистка».

Про це повідомляють аналітики Gremi Personal і Експерт.

Виявилося, що захмарні польські зарплати — це велика ілюзія. Роботодавці знайшли «брудний» спосіб підняти показники: вони просто звільняють тих, хто отримує копійки. Коли з розрахунків зникають тисячі людей на мінімалці, середня цифра по країні автоматично летить угору. На папері Польща багатіє, а насправді — черги на біржах праці стають все довшими.

Другим ударом стало підняття мінімалки до 4806 злотих. Для багатьох фірм це стало «смертним вироком». Замість того, щоб платити людям більше, боси просто ліквідовують робочі місця. Це знову ж таки «очищує» звіти від низьких виплат, створюючи картинку загального процвітання на фоні масових звільнень.

Українці опинилися у самому епіцентрі цього удару. Наші громадяни найчастіше працюють на позиціях, які не потребують високої кваліфікації — саме ці голови «летять» першими. Поки в автомобільній галузі малюють ріст зарплат на 9%, звичайні робочі руки стають непотрібним баластом, який псує статистику для уряду та інвесторів.

Експерти застерігають: польська стабільність — це лише яскравий фасад. Країна будує ринок для обраних, де за кожним відсотком «зростання» доходів у новинах стоїть реальна драма звільненого працівника, який заробляв найменше.