Військовослужбовці 123 окремої бригади територіальної оборони облаштовують узбережжя, перетворюючи його на продуману лінію захисту.

У Коблевому пляж уже не впізнати: уздовж берега з’явилися бетонні тетраподи, які перекривають підхід техніки з моря і ламають будь-яку спробу швидкого просування.

Як це відбувається, показано на фейсбук-сторінці 123-ї бригади ТрО ЗСУ, передає Інше ТВ.

Між тетраподами — щільні смуги загороджень із колючого дроту: сітка «Єгоза» та сітка «путанка». Вони не просто ускладнюють рух — вони сплутують, затримують і змушують зупинятися. Разом ці елементи працюють як єдина система, де кожен метр узбережжя під контролем і має своє призначення.

Військові нагадують цивільним: акваторія та прибережна смуга заміновані, і перебування тут суворо заборонене. Узбережжя, яке раніше приймало відпочивальників, нині виконує іншу роль — тримає лінію, за якою стоїть безпека.

