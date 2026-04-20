З вогнепальним пораненням в машині знайшли труп депутата Одеської міської ради Олександра Іваницького.

Про це повідомляють Одеські пабліки і зазначають, що загиблому був 51 рік, він входив в зону впливу Генадія Труханова.

В поліції повідомили, що тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.