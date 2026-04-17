Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона.

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням Президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба.

Один з елементів цієї системи — приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО.

Наступний крок — масштабування проєкту та результатів: більше збитих цілей і швидше реагування на загрози», – зазначив Федоров і опублікував відео.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський поставив завдання створити власну ППО