Завдяки сумлінності платників єдиного податку у січні – березні 2026 року до місцевих бюджетів забезпечено 539,5 млн грн єдиного податку, що на 11,0 відс., або на 53,5 млн грн більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

Переважна більшість коштів надійшла від фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Так, за вказаний період ними перераховано 371,8 млн грн, 121,2 млн грн направили до бюджетів сільгосптоваровиробники області – платники єдиного податку з юридичних осіб ІV групи. Від юридичних осіб – спрощенців територіальні громади Миколаївщини отримали 46,5 млн грн податкових надходжень.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень місцевих скарбниць становить 18,4 відсотка.

Податкова служба закликає платників податків добровільно виконувати свої податкові зобов’язання, адже своєчасна сплата податків – це основа фінансової стабільності держави та розвитку територіальних громад.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякую представникам бізнесу за податкову дисципліну та розуміння того, як важливо сьогодні своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки. Лише разом і спільними зусиллями ми сприяємо економічній стабільності та фінансовій безпеці країни.