Король Карл XVI Густав вперше відвідує Україну з часів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Візит приймає президент Володимир Зеленський.

Про деталі візиту повідомляє видання SVT, передає Інше ТВ.

Протягом дня король відвідає місто Львів на заході України. Міністр закордонних справ Марія Мальмер Штенергард (мати) також перебуває у поїздці.

Спочатку в програмі – церемонія покладання вінків на пам’ятній церемонії разом із Зеленським.

Також на порядку денному – відвідування шкіл та лікарень для ознайомлення з досвідом війни, йдеться у прес-релізі Королівського двору та уряду.

«Шведська підтримка України є особливою. Вона має широку політичну підтримку, але також походить від усього суспільства та сердець народу, – каже міністр закордонних справ Марія Мальмер Штенергард. – Сьогоднішній візит разом з Його Величністю Королем є першим візитом монарха до України з початку війни та є ще одним доказом широкої та непохитної підтримки Швеції».

Також перший коментар щодо візиту шведського короля надав Президент України Володимир Зеленський:

«Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу.

Памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива. Про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії. Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі.

Вічна памʼять нашим полеглим героям!»