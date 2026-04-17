У межах 20 кримінальних проваджень проведено майже 50 обшуків на території 15 областей та Києва. Наразі підозру отримали шість організаторів схем – колишні та чинні посадові особи регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь.

Про це повідомляють в Нацполіції України, передає Інше ТВ.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводить системні заходи з викриття корупційних та злочинних схем у сфері забезпечення підрозділів Збройних Сил України паливною деревиною. Йдеться про укладання договорів за штучно завищеними цінами, постачання не в повному обсязі.

За даними правоохоронців, до їх функціонування причетні службові особи квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів та «свої» підприємці-підрядники. Слідством установлено, що, до прикладу, вартість деревини, у договорах, у деяких випадках, перевищувала ринкову на 30–40% або була поставлена не в повному обсязі. Маніпуляція з цифрами в офіційних документах призводила до збитків державі.

За попередніми підрахунками, у результаті таких дій державі завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.

З метою припинення злочинної діяльності та недопущення подальших втрат бюджету 15 квітня правоохоронці провели скоординовані заходи одразу в кількох регіонах країни. У межах 20 кримінальних проваджень співробітники ДСР, його територіальних управлінь, Головного слідчого управління Нацполіції, слідчих підрозділів обласних управлінь поліції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, а також окружних, обласних прокуратур провели 49 обшуків.

Слідчі дії проходили на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та в місті Києві.

Наразі шістьом фігурантам злочинних схем оголошені підозри. Залежно від ролі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу:



– 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),



– 367 (Службова недбалість)



– 425 (Недбале ставлення до військової служби).



Тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні до організації схем.

