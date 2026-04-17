Замовлені Німеччиною для України ракети GEM-T PAC-2 для зенітного ракетного комплексу Patriot за 3,7 млрд доларів будуть вироблятися саме у Німеччині, на підприємства COMLOG у Шробенхаузені.

А враховуючи те, що сама виробнича лінія цього спільного підприємства Raytheon та MBDA, початок роботи якого анонсувався на вересень 2026 року, ключовим для України питанням є, коли саме ці ракети зможуть бути передані, пише Defense Express.

І німецьке видання Hartpunkt поспілкувалось з неназваним представником MBDA, який оголосив об’єктивно не дуже приємні для України строки. По-перше, старт самого виробництва тепер характеризований, як “наприкінці року”.

Тобто, або його відкриють пізніше, або після урочистих заходів у вересні, підприємство ще кілька місяців буде готувати виробничу лінію та персонал до реальної роботи.

А от перші постачання вироблених зенітних ракет GEM-T заплановані на 2027 рік. Точніше строк не окреслений, але з боку Defense Express зазначимо, що мова також, скоріш за все, йде про кінець року, бо до цього вже оголошувалось, коли ці ракети має отримати сам Бундесвер – не раніше 2028 року.

При цьому додаткові ракети для України розширять базове замовлення від НАТО на 1000 ракет GEM-T за 5,5 млрд доларів, яке було зроблено ще на початку 2024 року. Тобто із розрахунку 5,5 млн доларів за одну ракету. І ці GEM-T мають розподілитися між Німеччиною, Румунією, Іспанією та Нідерландами.

А тоді додаткове замовлення на 3,7 млрд доларів для України означає, що підприємство має виготовити ще близько 670 ракет, якщо ціна не змінилась. Це означає, що загалом завод вже має замовлення на близько 1700 ракет. Хоча офіційно оголошено, що замовлення зроблено на “декілька сотень” ракет.

При цьому проєктна потужність COMLOG також відома, це 180 ракет на рік. І цей показник буде досягнутий поступово. А це означає, що на виконання лише наявного замовлення, за планової потужності, у німецького підприємства піде близько 10 років.

І зрештою нагадаємо, що існує дуже вагома різниця між GEM-T PAC-2 та MSE PAC-3 у питанні ефективності проти балістичних цілей.