У Миколаєві після ремонту відкрили гімназію в Інгульському районі, яка постраждала після ракетного удару у вересні 2022 року – тут були вибиті всі вікна, пошкоджені двері, дах, кабінети та обладнання.

Відновлення гімназії стало можливим завдяки підтримці уряду Німеччини в межах проєкту «Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні (SUR)» та виконувалося Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, повідомляє Миколаївська міськрада.

Роботи тривали з середини 2024 року до першого кварталу 2026 року. У будівлі повністю замінили вікна та двері, відремонтували класи, оновили інженерні системи. Окремо також встановили сучасну систему пожежної сигналізації.

На офіційне відкриття навчального закладу завітали міський голова Олександр Сєнкевич, делегація Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), секретар міської ради Дмитро Фалько, заступник міського голови Анатолій Петров, директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко та начальниця управління освіти Ганна Личко.

Керівниця Відділу управління кризовими ситуаціями, відновлення та допомоги в перехідний період BMZ Катаріна Шпіс привітала навчальний заклад із відновленням роботи:

«Я дуже рада бути тут і святкувати з вами відкриття цієї школи. Діти – це наше майбутнє, майбутнє України та Європи. Тому дуже важливо, що вони знову мають змогу навчатися в школі, у безпечних та гарних умовах».

Школа вміщує 800 учнів. Її адаптували до вимог безбар’єрності: перший поверх повністю доступний для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, також обладнали інклюзивну туалетну кімнату.

«Наша співпраця з Миколаєвом триває вже не перший рік. Завдяки спільній роботі нам вдалося відновити цей об’єкт, попри всі виклики. Освіта – це базове право кожної дитини, і навіть у складних умовах війни діти повинні мати доступ до навчання офлайн», – зазначив керівник програми «Стійке суспільство» GIZ Ukraine Георг-Себастіан Хольцер.

Також за кошти міського бюджету в школі відновлюють пошкоджений дах та зробили укриття. Безпечний простір облаштований усім необхідним для комфортного продовження освітнього процесу під час повітряних тривог.

