Російський президент Володимир Путін, завжди параноїдальний щодо ворогів, цієї весни, можливо, почувається загнаним у кут. Його армія в Україні зупинилася, незважаючи на величезні втрати. Він здається безсилим допомогти Ірану, одному зі своїх небагатьох союзників. А його найкращого друга в Європі, угорця Віктора Орбана, щойно звільнили.

Гірші проблеми, ймовірно, попереду. Російська економіка, незважаючи на тимчасовий несподіваний прибуток від стрибка цін на нафту, перебуває в хаосі. Європейські країни стають сильнішими та злішими, а сили НАТО розташовані від Білого моря в Арктиці до Чорного моря на півдні. А війна в Україні триває, і шанси на вирішальну перемогу, якої прагне Путін, невеликі.

Про це пише The Washington Post, аналізуючи, що може бути далі.

Якщо ви Путін, який відчуває себе у такій скруті, ви, можливо, починаєте думати про наступну війну — проти Європи — навіть поки ви наполегливо просуваєтеся в Україні. Ви можете навіть задатися питанням, чи не настане час для удару — до того, як європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, яка зможе проникнути ще глибше в Росію, і поки ваш приятель президент Дональд Трамп сидить у Білому домі та ставиться до НАТО як до боксерської груші.

Моторошна перспектива майбутнього конфлікту між Росією та Європою є темою важливого, але маловідомого дослідження, опублікованого в березні Юджином Румером, колишнім офіцером національної розвідки США з питань Росії, а нині старшим науковим співробітником Фонду Карнегі за міжнародний мир. Назва звіту підсумовувала його меседж: «Воююча та обложена: Росія після війни з Україною».

Ось суворе попередження Румера: «Вторгнувшись в Україну під хибним приводом необхідності забезпечити безпеку свого західного флангу, Росія готова вийти з війни менш безпечною, більш ображеною та більш загрозливою для Європи, ніж до війни. Її сприйняття загрози кине довгу тінь на Європу».

Румер та його колеги з Карнегі пояснили в інтерв’ю цього тижня, чому постійним викликом безпеці для Заходу залишається війна в Україні, незважаючи на хаос в іранському конфлікті. «Я виходжу з глибокого переконання, що Європа є найважливішим театром військових дій для Росії. Саме на ньому буде зосереджена енергія Путіна», – сказав мені Румер. Він сказав, що доки Путін живий, Україна буде «незавершеною справою».

Майкл Кофман, ще один старший науковий співробітник Карнегі та, мабуть, найкомпетентніший військовий аналітик українського конфлікту, зазначив, що Росія не змогла досягти проривів, яких прагнула минулого року, і погано розпочала 2026 рік. У березні вона втратила від 30 000 до 35 000 загиблих і важко поранених, ймовірно, втративши більше військ, ніж щомісячний коефіцієнт заміщення. Цього року, за словами Кофмана, «Путін буде намагатися підтримувати той самий темп, що й минулого року».

Україна загрожує Путіну саме тому, що хоче бути частиною Європи. Це робить її кінчиком того, що він вважає європейським списом. «З точки зору Кремля, як неодноразово заявляли високопоставлені російські чиновники, Європа воює з Росією», – пише Румер. Поки Путін веде «гібридну» кампанію прихованого саботажу проти союзників України, Європа розуміє посил. Росія «може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років», – попередив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові в Chatham House у Лондоні минулого року.

«Не будемо обманювати себе, ми всі зараз на східному фланзі», – сказав Рютте.

Цього тижня Росія посилила тиск на Європу, оскільки її Міністерство оборони попередило, що може завдати удару по європейських країнах, які постачають безпілотники Україні, до групи, до якої входять Німеччина, Велика Британія, Швеція, Італія та Нідерланди. Європейцям слід перевірити «адреси та місцезнаходження» компаній, що постачають ці безпілотники, прогарчала Росія.

Дмітрій Медведєв, колишній президент Росії, який зараз, схоже, спеціалізується на брязканні зброєю, погрозливо опублікував на X, що заява Міністерства оборони є переліком цілей: «Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!»

Путін – людина, яка ризикує, як показало його вторгнення в Україну. Що, якби він вирішив, що його вікно можливостей кинути виклик НАТО та нав’язати новий порядок закривається? У найзловіснішому уривку своєї доповіді Румер пише: «Якщо Путін справді має намір нав’язати своє бачення європейської безпеки континенту, він може вирішити, що час не на його боці, оскільки Європа поспішає переозброїтися, і розпочати атаку проти балтійського сусіда, щоб продемонструвати, що стаття 5 НАТО є по суті мертвою буквою».

Що б зробив Трамп, якби Путін завдав удару по європейській країні? Для мене це найстрашніше питання. Трамп витрачає так багато часу на звинувачення НАТО, що європейці вже сумніваються в достовірності американських гарантій безпеки. Його останні антинатівські тиради зосереджені на відмові допомогти Сполученим Штатам та Ізраїлю у війні з Іраном. Перед візитом Рютте до Вашингтона цього місяця Трамп назвав НАТО «паперовим тигром», якого «Путін не боїться».

Адміністрація Трампа навіть зафіксувала свої вагання у письмовій формі. Стратегія національної безпеки, опублікована в листопаді, закликала американців до неупередженості у збалансуванні зростаючого антагонізму між Росією та Європою. «Управління європейськими відносинами з Росією вимагатиме значної дипломатичної участі США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на всьому євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами», – стверджувалося в документі. Не дивно, що європейці хвилюються.

Однією з найнепростіших речей, які Трамп міг би зробити у зовнішній політиці, було б відмовитися від союзників Америки по НАТО в Європі в той момент, коли вони стикаються зі зростаючою, явною загрозою з боку Москви. Як пише Румер, «Трансатлантичне розлучення до того, як Європа побудує свою звичайну оборону та вирішить проблему стримування ядерних загроз з боку Росії без ядерної парасольки США над нею, створить вікно можливостей для Володимира Путіна для реалізації своїх амбіцій».

Європа чує сирену вночі. Трамп настільки зайнятий своїм списком антинатовських скарг, що, здається, глухий до того, що може стати найбільшою кризою його президентства. Якщо одного дня історики запитають: «Хто втратив Європу?», що скажуть у відповідь радники Трампа з національної безпеки, що не виходять з рівноваги?