ДП «Адміністрація морських портів України» та Державна прикордонна служба України підписали Угоду про інформаційне співробітництво.

Документ запускає електронний обмін даними між сторонами в рамках логістичної портової системи DocPort, інформує АМПУ.

Відповідно до Угоди, відомості про в’їзд і виїзд вантажних автомобілів із комерційними вантажами через прохідні морських портів передаватимуться до Держприкордонслужби в автоматичному режимі. Це виключає необхідність ручного подання інформації та скорочує час проходження контролю.

У перспективі обмін даними розширять: до системи додадуть списки екіпажу та пасажирів.

Угода з Держприкордонслужбою є черговим кроком до побудови повноцінного цифрового середовища в українських морських портах.

