Законопроєкт про заборону гаджетів на уроках потребує врахування думки педагогів, учнів та батьків, заявила освітній омбудсмен України Надія Лещик, пише УНН.

Наприкінці березня у ВР зареєстрували проєкт закону “Про внесення змін до статті 53 Закону України “Про освіту” щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх та/або медичних потреб” (№15105). Це вже третій законопроєкт з подібною ініціативою.

“Користування гаджетами має свої переваги та недоліки. На моє переконання, гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Також маємо не забувати, що ми живемо в умовах воєнного часу, коли є дуже багато безпекових викликів. Тому можливість швидкого зв’язку дитини з батьками, за потреби, є дуже важливою”, – зазначила Лещик.

За допомогою мобільного телефону, вела далі вона, можливо зафіксувати факти порушення прав учасників освітнього процесу.

“Водночас науковцями доведено негативний вплив гаджетів на успішність дитини та її психологічний стан”, – вказала освітній омбудсмен.

Дискусії в соціальних мережах, зазначила посадовиця, підтверджують протилежність думок педагогів та батьків щодо заборони використання здобувачами освіти під час уроків мобільних телефонів, планшетів та смарт-годинників. За спостереженнями за такими дискусіями, педагоги більшою мірою підтримують заборону використання телефонів, а серед батьків значна частина проти цієї заборони, додала вона.

“Водночас бачимо, що думка здобувачів освіти стосовно того, чи варто забороняти використання телефонів та інших гаджетів під час уроків, не вивчалася”, – зауважила освітній омбудсмен.

Тому вважаю, що законопроєкт потребує обговорення з усіма зацікавленими сторонами для пошуку спільного рішення

– наголосила Лещик.

Також, на її думку, під час встановлення обов’язку не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники й розробки відповідних правил важливим є врахування віку дитини.

“Законопроєктом не визначено відповідальності за порушення здобувачами освіти заборони використання на уроці телефонів, планшетів та смарт-годинників не для освітніх та/або медичних потреб. Наразі якщо використання гаджетів учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку – вчитель має право робити зауваження та вимагати, щоб учень припинив перешкоджати проведенню уроку”, – вказала освітній омбудсмен.

Також, з її слів, не врегульовано низку інших взаємопов’язаних питань:

чи наявні підстави вилучення гаджетів у здобувачів освіти в разі порушення правил використання;

порядок збереження гаджетів у разі вилучення для тимчасового зберігання, зокрема місце зберігання, його облаштування та доступ, відповідальність за збереження особистого майна;

умови доступу дитини до гаджетів у разі нагальної потреби, не пов’язаної з освітніми та/або медичними потребами, зокрема з безпековими питаннями.

“Відсутність визначеної у законі відповідальності може призвезти до зловживання у закладах освіти та порушення прав учасників освітнього процесу”, – зауважила Лещик.

Як освітній омбудсмен неодноразово наголошувала на тому, що під час освітнього процесу оптимальним варіантом вважаю зберігання мобільного телефону у рюкзаку (сумці) здобувача освіти з вимкненим звуком – підкреслила освітній омбудсмен.

На її думку, слід формувати культуру належного користування телефонами, адже це – лише інструмент, який може використовуватися як на благо, так і на шкоду. Культура користування телефонами має формуватися як у сім’ї, так і в закладі освіти.

“Тому до розв’язання цього питання необхідно підходити збалансовано, враховуючи потреби та інтереси дітей, педагогів, батьків. Ми не можемо орієнтуватися виключно на закордонний досвід, адже маємо серйозні безпекові виклики”, – підсумувала Лещик.

Свою позицію щодо законопроєкту освітній омбудсмен, як повідомила, надіслала до профільного комітету ВР.