Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним завданням для міністра оборони Михайла Федорова є закриття неба, що передбачає створення власної системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами 14 березня, передає Кореспондент.

“Питання – в ППО. Або нам дадуть США ліцензію на Patriot, або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів, або в України буде своя система ППО, що зʼявиться раніше. Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше – ми подивимося. Михайло (Федоров – ред.) разом з командувачем ППО, весь приватний сектор повинні фокусуватися на цьому питанні. Михайло об’їхав увесь приватний сектор, з ними поспілкувався. Готував мені доповідь. Ми будемо робити кроки щодо ППО, ракетобудування – ви їх побачите. Саме переформатування вперед, тому що у нас просто немає іншого шляху…Війна закінчилася – всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить – вони будуть захищені. Питання в глобальному захисті. Це питання номер один”, – заявив глава держави.