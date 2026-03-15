Нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї переправили до Москви на російському військовому літаку у зв’язку зі станом його здоров’я й міркуваннями безпеки.

Про це з посиланням на джерела в його оточенні пише кувейтське видання Al Jarida.

Високопоставлене джерело, близьке до нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, повідомило газеті «Аль-Джаріда», що Моджтабу було перевезено до Москви російським військовим літаком у рамках дуже секретної операції через проблеми зі здоров’ям та безпекою. Після прибуття йому успішно провели операцію, і зараз він проходить лікування в приватній лікарні в одному з президентських палаців. За словами джерела, травми, отримані Моджтабою внаслідок американо-ізраїльських авіаударів під час перших атак на Іран 28 лютого, вимагали добре обладнаної лікарні, ретельного медичного та спеціального спостереження — умов, які неможливо забезпечити в Ірані, поки тривають інтенсивні бомбардування, особливо враховуючи заявлений намір Ізраїлю атакувати нового лідера.

Джерело пояснило, що іранські служби безпеки особливо стурбовані можливістю витоку інформації про місцезнаходження молодого Хаменеї через відстеження лікарів та спеціалістів, які його лікують, і тому схвалили рекомендацію про його лікування в Росії.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін сам запропонував лікувати Моджтабу в Росії під час своєї розмови зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном минулого четверга. Іранські чиновники, включаючи Хаменеї, ретельно розглянули російську пропозицію, яка згодом була схвалена.

Моджтабу справді перевезли туди ввечері в четвер, де він отримав лікування від російських лікарів та низки іранських лікарів, які його супроводжували.

Тим часом іранське джерело, близьке до реформістів, повідомило Аль-Джаріді, що існують значні сумніви в тому, що початкове повідомлення, яке приписують синові Хаменеї, насправді було написано секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, і що воно узгоджується з кількома заявами, зробленими Ларіджані до промови. За словами цього джерела, син Хаменеї навіть не знав про промову, а його відсутність у публічному просторі та відсутність аудіозапису звернення підсилюють ці підозри.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху натякнув, що Ізраїль має інформацію про місцезнаходження та стан Моджтаби, але не бажає її розголошувати. На своїй першій прес-конференції війни минулого четверга Нетаньяху, коли його запитали про стан нового Верховного лідера Ірану, сказав: «Я не надаватиму йому страхування життя», заяву, яка була інтерпретована як натяк на те, що Тель-Авів володіє конкретними розвідданими щодо Моджтаби.

За даними джерел у Єрусалимі, ізраїльська розвідка вважає, що травми Моджтаби можуть бути серйознішими, ніж передбачалося спочатку, додаючи, що Тель-Авів не має остаточної інформації про його від’їзд з Ірану.

Аль-Джаріда першим повідомило, що Моджтаба отримав травми лівого боку, з голови до ніг, після того, як уламки впали поруч із ним, а не безпосередньо на нього, під час авіаудару, спрямованого на комплекс, де розташовані резиденція та офіс Верховного лідера в Тегерані.