У п’ятницю, 13 березня, о 17.00 було скоєно напад на суддю Індустріального районного суду Дніпра, йдеться в офіційній заяві Ради суддів України (РСУ), пише Iнтерфакс.

“13 березня 2026 року о 17 годині було здійснено напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра. У результаті зухвалого, розбійного нападу суддя з важкою травмою голови знаходиться у лікарні. Суддівська спільнота, колеги, її рідні – всі ми сподіваємось, що її життю та здоров’ю нічого не загрожуватиме, а мотиви нападу вже з’ясовують й проводять слідчі дії представники правоохоронних органів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що це “чи не перший такий зухвалий і жорстокий напад на суддю за весь період повномасштабної війни, що триває в Україні через російську агресію. До вчорашнього дня судді піддавалися тиску та погрозам і навіть гинули через збройні дії агресора та захищаючи свою державу на фронті”.

“Рада суддів України звертається до керівництва Національної поліції України та Генерального прокурора взяти під особистий контроль розгляд цього випадку нападу на суддю та вжити в межах повноважень всіх передбачених законом заходів для належного його розгляду та розслідування”, мовиться у документі.

Потерпіла суддя наразі публічно цю інформацію РСУ не коментувала.