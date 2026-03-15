Сьогодні у Франції триває перший тур виборів міських голів, який підготує ґрунт для президентської боротьби 2027 року та оцінить силу ультраправих у великих містах, пише ЛБ.

Голосування у 35 000 муніципалітетах стане випробуванням стратегій партій та потенційних альянсів у розколотому політичному ландшафті напередодні президентських виборів наступного року.

Ультраправа партія Марін Ле Пен “Національне об’єднання” прагне зміцнити свої позиції на півдні Франції та розширити оплоти у північних регіонах. Серед ключових цілей – портові міста Тулон і Марсель.

Соціологи зазначають, що хоча захоплення більшої кількості великих міст буде “символічно важливим” для ультраправих, специфіка голосування на місцевих виборах не відображає напряму результати загальнонаціональних перегонів.

Кандидати, які отримають щонайменше 10% голосів у першому турі, вийдуть до другого туру 22 березня.

Виборці переважно обирають мерів, орієнтуючись на місцеві проблеми та особистість кандидата. Згідно з нещодавнім опитуванням Ipsos, основними факторами занепокоєння є безпека, підтримка місцевих державних послуг, стан економіки та доступ до медичного обслуговування.

Але національні проблеми, як от все більше занепокоєння щодо торгівлі наркотиками, також є важливим фактором, особливо напередодні президентських виборів.

Муніципальні вибори також можуть показати силу так званого “республіканського фронту” – стратегії об’єднання партій для недопущення ультраправих до влади. Саме ця тактика допомогла позбавити “Національне об’єднання” багатьох мандатів на парламентських виборах 2024 року.

У Парижі соціалісти прагнуть продовжити 25 років перебування при владі зі своїм кандидатом Еммануелем Грегуаром – багаторічним соратником чинної мерки Анн Ідальго. Саме він є фаворитом перегонів.

Кандидатка від консерваторів Рашида Даті, яка донедавна була міністром культури Макрона, посідає друге місце в опитуваннях. Але вона втрачає голоси на користь центриста П’єра-Іва Бурназеля та нової представниці ультраправих Сари Кнафо.