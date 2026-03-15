В Україні завтра, 16 березня, ще буде тепло. Вже з вівторка трохи посвіжішає, можливі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцетр.

“Тиждень новий буде свіжішим. Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години 5-10 градусів тепла. Із середи зʼявляться опади. Періодичні”, – повідомила Діденко.

Завтра ще побуде тепліша погода, очікується вдень 9-13 градусів тепла.

Надалі – холодніше, але згідно нормам березня.

За даними Укргідрометценту, завтра очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни 13-18°.

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла;

у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.