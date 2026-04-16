Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що російське судно з вантажем вкраденого українського зерна вже відпливло з порту Хайфи, тому затримати його неможливо.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у четвер, 16 квітня.

За його інформацією, Саар надіслав текстове повідомлення українському колезі Андрію Сибізі, в якому стверджував, що «вже надто пізно» і судно покинуло Хайфу, передає NV.

Равід у своєму дописі в Х заявив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю знало про російське судно за два тижні до його прибуття до порту Хайфи, і послався на українських високопосадовців, які «чітко дали Ізраїлю зрозуміти, що вимагають конфіскації вантажу пшениці».

Так само 16 квітня на сайті українського МЗС було опубліковано повідомлення про те, що Україна «завчасно, зокрема 23 березня, проінформувала ізраїльських партнерів про судно ABINSK та можливе походження вантажу з тимчасово окупованих територій України, а також наголосила на неприпустимості імпортних операцій з такою продукцією». У МЗС України наголосили, що отримали підтвердження щодо «належного реагування».

13 квітня журналістка проєкту SeaKrime Центру Миротворець Катерина Яресько заявила, що судно ABINSK, на якому Росія перевозила понад 43 тисячі тонн пшениці з тимчасово окупованих територій України, прийняли в ізраїльському порту Хайфа.

Як повідомляло ІншеТВ, голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що говорив про це з головою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром.

“Я провів розмову зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром щодо широкого кола двосторонніх питань. Ми зосередилися, зокрема, на питаннях безпеки та ситуації на Близькому Сході, обмінявшись думками щодо можливого подальшого розвитку подій”, – вказав Сибіга.

“Я також звернув увагу на російське судно, яке перевозило зерно, викрадене з України, і якому було дозволено пришвартуватися в одному з портів Ізраїлю. Я наголосив, що незаконний експорт викраденої української сільськогосподарської продукції є частиною ширших воєнних зусиль росії. Така незаконна торгівля викраденими товарами не повинна допускатися”, – зазначив Сибіга.