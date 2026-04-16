Відео з атакою на поїзд виклали самі окупанти, а ось у радника міністра оборони України виникли питання щодо дрону.

-Хто може впізнати цифровий інтерфейс керування? Якість відео хороша, зображення стабільне. Це був дрон, пошкодження незначні. Можливо, це був LTE модем, або оптика.

Чому важливо це з’ясувати. Якщо це оптика, то її треба покласти на Дніпро шириною 600 метрів, а потім ще пролетіти 7 кілометрів до місця удару. У той час як оптику несе ріка.

Росіяни пишуть, що оптика, група на місці слідів оптики не знайшла, – написав Флеш.

Сьогодні у Херсоні, за даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під вогнем опинився Корабельний район. Внаслідок удару пошкоджено дахи, стіни та вікна будинків. Крім того, дві жінки віком 71 та 45 років зазнали поранень і перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом від початку доби у Херсоні постраждали семеро людей, більшість — унаслідок атак безпілотників.