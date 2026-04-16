У четвер, 16 квітня, відбулося засідання 35-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, під час якого розглянули 33 питання порядку денного. У роботі сесії взяли участь 45 депутатів.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської облради, на цьому засіданні було затверджено новий герб та прапор Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Раніше члени Ради з питань геральдики розглянули різні ескізні варіанти символіки, які пройшли геральдичну експертизу та отримали фахові висновки Українського геральдичного товариства. Наступним етапом стало громадське обговорення, під час якого врахували думку жителів області та військових.

За результатами голосування на сесії депутати підтримали варіант із зображенням Святого Миколая.

