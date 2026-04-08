У середу, 8 квітня, під головуванням заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва відбулося засідання Ради з питань геральдики щодо оновлення територіальної символіки регіону.

Під час засідання було обрано два ескізні варіанти нового герба області, які надалі передадуть на розгляд постійної комісії обласної ради з питань науки і освіти, а також винесуть на розгляд сесії.

Про це повідомляє Миколаївська облрада.

Зокрема, підтримано варіант герба із зображенням Святого Миколая та варіант із елементами культури Ольвійської держави.

Рішення ухвалено з урахуванням результатів громадського обговорення в територіальних громадах області, а також онлайн-голосування, проведеного за допомогою телеграм-каналу начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.

Денис Андрєєв наголосив, що в представлених варіантах герба, відповідно до вимог геральдичного законодавства, усунено всі попередні зауваження. Крім того, проєкти вже пройшли геральдичну експертизу Українського геральдичного товариства та отримали відповідні фахові висновки.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина обирає новий герб. Серед варіантів є оригінальний (ФОТО)