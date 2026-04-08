Міністерство закордонних справ України розпочало організацію відкриття посольства у Сирії після отримання згоди Дамаска. Про це повідомив речник відомства Георгій Тихий на брифінгу у середу, 8 квітня, передає Кореспондент.

“Можу вам повідомити, що на наш запит відповідно до статті 2 Віденської конвенції про дипломатичні зносини – в січні 2026-го року ми отримали згоду від сирійської сторони на започаткування діяльності посольства України в Сирійській Арабській Республіці”, – зазначив Тихий.

Станом на сьогодні, додав речник, вже є наказ МЗС, котрий затвердив план заходів щодо організації діяльності посольства України.

“Розпочалася вже реалізація цього наказу і триває робота над штатним розписом цієї дипустанови і здійснюється пошук приміщення. Ну і під час візиту президента зараз сирійська сторона просигналізувала про свою готовність найближчим часом започаткувати роботу посольства Сирії в Києві”, – наголосив Тихий.

Відкриття взаємних дипломатичних установ, додав речник, позначить новий етап розвитку відносин з Сирією.