Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 9 квітня. Погодинні графіки діятимуть з 07:00 до 22:00.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 19:00 – 22:30;

1.2 – 19:00 – 22:30;

2.1 – 06:30 – 08:30;

2.2 – 08:30 – 12:00;

3.1 – 06:30 – 08:30;

4.1 – 14:30 – 15:30;

5.1 – 15:30 – 19:00;

5.2 – 12:00 – 15:30;

6.1 – 08:30 – 11:30;

6.2 – 15:30 – 19:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/