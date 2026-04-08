Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 9 квітня. Погодинні графіки діятимуть з 07:00 до 22:00.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 19:00 – 22:30;
1.2 – 19:00 – 22:30;
2.1 – 06:30 – 08:30;
2.2 – 08:30 – 12:00;
3.1 – 06:30 – 08:30;
4.1 – 14:30 – 15:30;
5.1 – 15:30 – 19:00;
5.2 – 12:00 – 15:30;
6.1 – 08:30 – 11:30;
6.2 – 15:30 – 19:00.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/