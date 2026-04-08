У Миколаєві запрацював кабінет вторинної профілактики інсультів. З 6 квітня він функціонує на базі поліклініки міської лікарні №1.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Цей спеціалізований підрозділ створено в місті та області вперше, але така практика вже досить давно поширена у Європі. Його відкриття спрямовано на запобігання повторним судинним катастрофам у пацієнтів, які вже перенесли інсульт або транзиторну ішемічну атаку (ТІА).

Основна мета – контроль факторів ризику, підбір терапії, моніторинг стану та психологічна підтримка для зниження ризику повторного інсульту.

За загальною статистикою, близько 25% людей, які вижили після інсульту, ризикують отримати другий удар, але у 80% випадків йому можна запобігти за допомогою правильного вторинного профілактичного нагляду.

У Миколаєві минулого року пролікували 2057 випадків гострого мозкового інсульту, що на 75 випадків більше, ніж 2024 р.

Як розповіла лікар-невролог кабінету вторинної профілактики інсульту Ганна Бобирєва, тут проводиться амбулаторний прийом пацієнтів, які перенесли ішемічний або геморагічний інсульт, мали транзиторні ішемічні атаки («мікроінсульти»), мають високий ризик повторного інсульту через хронічні захворювання (гіпертонія, діабет, аритмії).

Хворі, які перенесли інсульт, можуть звертатися до кабінету вторинної профілактики як планово, так і при потребі, як після лікування в стаціонарі, так і за направленням сімейного лікаря.

Кабінет вторинної профілактики інсультів знаходиться за адресою: вул. Мала морська, 7.

