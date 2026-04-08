Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо озброєнь Тегерана. За його словами, умовою миру є повна відмова Ірану від ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гегсета під час пресконференції в Пентагоні.

Він наголосив, що Іран “ніколи, ні за яких обставин” не повинен отримати ядерний арсенал.

“Згідно з умовами угоди, будь-які ядерні матеріали, які їм не належить мати, будуть вилучені – будь-які матеріали”, – додав він.

Гегсет зазначив, що іранські ядерні об’єкти перебувають під цілодобовим спостереженням із повітря. Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп від початку чітко визначив свою позицію: “іранської ядерної зброї не буде”.

“Трамп з самого початку чітко заявив: іранської ядерної зброї не буде. Крапка. Кінець”, – підкреслив міністр.

Крім того, глава Пентагону заявив, що Іран більше не повинен мати змоги виробляти ракети, пускові установки та безпілотники. За його словами, відповідні заводи “зрівняно із землею”.