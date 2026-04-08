На Миколаївщині поліцейські викрили військовослужбовця ТЦК та СП і його спільника на одержанні неправомірної вигоди.

Маніпулюючи даними «Оберега», військовослужбовець, за попередньою змовою із знайомим, ініціював внесення до інформаційної системи недостовірних відомостей військовозобов’язаного, який мав законне право на відстрочку.

Після чого за 500 доларів пропонували студенту «допомогу», обіцяючи зняти з розшуку. Нині слідчі повідомили ділкам про підозру. За скоєний злочин їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Припинили протиправну діяльність фігурантів слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління СБУ під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у грудні 2025 року 34-річний інструктор одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаєва разом зі своїм 32-річним знайомим налагодили схему одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних. Військовослужбовець ініціював внесення до електронної системи «Оберіг» неправдиві відомості про нібито неявку військовозобов’язаного за викликом до ТЦК та СП. Для здійснення тиску на чоловіка надіслав фотодоказ його перебування у базі розшуку. Хоча чоловік має законні підстави для відстрочки від мобілізації, оскільки є студентом закладу вищої освіти.

За 500 доларів США зловмисники обіцяли видалити даних із системи та здійснити вплив на відповідних посадових осіб ТЦК та СП.