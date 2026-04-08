За даними слідства, 32-річна мешканка села Ільниця Хустського району за 1000 доларів США передала «в оренду» на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку. Їх мали використовувати для жебракування в іншому регіоні.

Жінка самостійно шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи». Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.

За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

У жінки є ще одна дитина – 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав.

Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.