Російському судну з краденим українським зерном дозволили пришвартуватися в ізраїльському порту, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, вказавши, що порушив це питання під час телефонних переговорів з головою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром.

“Я провів розмову зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром щодо широкого кола двосторонніх питань. Ми зосередилися, зокрема, на питаннях безпеки та ситуації на Близькому Сході, обмінявшись думками щодо можливого подальшого розвитку подій”, – вказав Сибіга.

Я також звернув увагу на російське судно, яке перевозило зерно, викрадене з України, і якому було дозволено пришвартуватися в одному з портів Ізраїлю. Я наголосив, що незаконний експорт викраденої української сільськогосподарської продукції є частиною ширших воєнних зусиль росії. Така незаконна торгівля викраденими товарами не повинна допускатися – зазначив Сибіга.

З його слів, сторони “підтвердили взаємну зацікавленість у просуванні двостороннього порядку денного та підтриманні активного діалогу, зокрема з питань безпеки”. “Ми домовилися залишатися на тісному зв’язку”, – зазначив глава МЗС України.