Перед стартом вступної кампанії вартість вищої освіти знову опинилась у фокусі уваги. У МОНі прямо заявляють: університети змушені підвищувати ціни через зростання витрат і зарплат викладачів. Освітній портал Education.ua проаналізував, які спеціальності й університети подорожчали найбільше, а де ще можна знайти відносно недороге навчання.

За 4 роки середня ціна навчання в університетах зросла на 60%

Ціни в українських закладах вищої освіти зростають щороку — і темпи зростання лише прискорюються. Це показало дослідження конкурсних пропозицій університетів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, або 11 класів.

За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:

у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 грн;

у 2023 році — 21 591 грн;

у 2024 році — 25 347 грн;

у 2025 році — 30 798 грн.

Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.

Проаналізувавши конкурсні пропозиції 2022–2025 років, Education.ua виокремив 10 спеціальностей, де вартість навчання суттєво підвищилася порівняно з 2022 роком. Найвищі темпи демонструють напрями, пов’язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Наприклад, середня вартість навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини» за 4 роки зросла на 93% — з 24 920 грн до 48 079 грн, а за спеціальністю «Громадське здоров’я» на 77% — з 20 284 грн до 35 809 грн.

Захід України — найдорожчий регіон для навчання

Найвищі ціни на вищу освіту спостерігаються не лише в Києві, а й у західних областях. Це може бути пов’язане зі зростанням попиту на навчання в безпечніших регіонах.

Найвища середня вартість навчання у 2025 році:

Чернівецька область — 37 800 грн.

Львівська область — 37 480 грн.

Київська область — 37 308 грн.

Івано-Франківська область — 35 828 грн.

Закарпатська область — 34 504 грн.

Найнижча середня вартість навчання:

Херсонська область — 22 315 грн.

Миколаївська область — 22 640 грн.

Запорізька область — 22 780 грн.

Полтавська область — 23 506 грн.

Сумська область — 24 124 грн.

Чотири стовпи вищої освіти: найдорожчими виявилися медичні, творчі, міжнародні та ІТ-спеціальності

Стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ, мистецтво — щороку ці напрями потрапляють до рейтингу найдорожчих. Цікаво, що ціна не зупиняє абітурієнтів, і щороку на ці спеціальності спостерігається високий конкурс.

А ось найнижчі ціни мають напрями, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Серед них — залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.

Без грошей — зась: вражаючі ціни в приватних вишах

Аналіз конкурсних пропозицій показав, які університети найдорожчі, а які найдешевші. Ціновий розрив між закладами стає дедалі відчутнішим. Найдорожче вища освіта коштує у приватних закладах, де навчання стартує від 100 тисяч грн на рік. Наприклад, рік навчання в Амерікан Юніверсіті Київ у 2025 році коштував у середньому 323 999 грн, у Зіґмунд Фройд Університет Україна — 315 000 грн, а в Українському католицькому університеті — 147 000 грн.

Найдешевше навчання переважно в педагогічних і духовних вишах. Найнижчі ціни 2025 року спостерігаються в Таврійському християнському інституті, де рік навчання в середньому коштував 11 750 грн, Волинській православній богословській академії — 15 000 грн, а також у Бердянському державному педагогічному університеті — 15 177 грн.

Гранти як рятівний круг у морі дорожнечі

На тлі зростання цін на вищу освіту держава готує фінансову підтримку у вигляді грантів, які можуть частково або навіть повністю покривати вартість контракту. Та це стосується вступників з балами НМТ вище за середні. Як зазначає заступник міністра освіти і науки, «за два роки експерименту державними грантами скористалися понад 40 тисяч студентів. Середній грант становив трохи більше ніж 23 тисячі гривень».

Отже, попри дорожчання вищої освіти вона все ще пропонує варіанти на будь-який гаманець, а частково полегшити навантаження на сімейний бюджет можуть державні гранти. Водночас не рідкість, коли вибір спеціальності залежить не лише від інтересів чи здібностей, а й від вартості навчання — і бажанню йти за покликанням стає на заваді ціна освіти.