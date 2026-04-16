Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський у Нідерландах зустрівся з прем’єр-міністром Робом Єттеном і королем Віллемом-Александром.

Від імені двох країн Зеленський та Єттен підписали угоду про довгострокову співпрацю у сфері оборонної промисловості.

– Ми інвестуємо €482 млн в оборону. Українських проєкт виробництва дронів зможе запрацювати дуже швидко. Україні це необхідно для протистояння російській агресії, – сказав Єттен.

Йдеться, зокрема, про спільне виробництво безпілотників у Нідерландах. Також Україна та Нідерланди співпрацюватимуть щодо комплексного захисту від ракет і дронів.

Єттен також повідомив, що Нідерланди передадуть Україні військовий корабель.