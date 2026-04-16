Головне управління статистики у Миколаївській області інформує, що за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 квітня 2026 року на території Миколаївської області було зареєстровано 53,3 тис. юридичних осіб, що на 0,8% (на 0,4 тис.) більше порівняно з 01 квітня минулого року. Частка області у загальній кількості зареєстрованих юридичних осіб по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) склала 3,4%, що відповідало 8 місцю серед регіонів.

Найбільш поширеною формою господарювання, яку задекларували майже половина (48,5%) юридичних осіб області – товариство. За видами економічної діяльності найбільша частка підприємств зосереджена в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (близько 20% загальної кількості), сільському, лісовому та рибному господарстві (10%).

Вже традиційно, найчастіше очолювали підприємства чоловіки, питома вага яких у загальній кількості керівників становила 70,5%. Виключенням є сфера освіти, де закладами керували переважно жінки – 81,3%.

На 1 квітня 2026 року у регіоні було зареєстровано 44,0 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), що на 5% (на 2,1 тис.) більше порівняно з 1 квітня 2025 року. Частка зареєстрованих ФОП по області у загальній кількості по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) становила 2,4% (16 місце серед регіонів).