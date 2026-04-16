Міністр оборони США Піт Гегсет під час проповіді в Пентагоні 15 квітня процитував рядки з культового фільму «Кримінальне чтиво», змінивши їхній зміст так, щоб вони розповідали про операцію порятунку американських пілотів в Ірані.

Слова Гегсета цитує австралійський сайт 9News.

Гегсет розповів, що кілька днів тому отримав текст молитви від «головного керівника місії Sandy 1» — операції з порятунку екіпажу американського літака, збитого над Іраном.

«Шлях збитого авіатора з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім’я товариства та обов’язку проводить загублених через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей. І я обрушу на тебе велику помсту і лютий гнів на тих, хто намагається захопити й знищити мого брата. І ти пізнаєш, що мій позивний — Sandy 1, коли я здійсню свою помсту на тобі. Амінь», — зачитав її американський міністр, передає Громадське.

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction at a Pentagon speech and prayer session yesterday.



The prayer was an adaptation of the monologue delivered by Samuel L. Jackson’s character. In the movie, the character falsely attributes it to… pic.twitter.com/G4OJc9BdQC — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 16, 2026

Ці рядки перегукуються зі словами персонажа фільму «Кримінальне чтиво», який перед убивством дрібного злочинця промовляє те, що він називає уривком із Біблії, а точніше книги Старого заповіту — Єзекіїль 25:17.

«Шлях праведника з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім’я милосердя і доброї волі проводить слабких через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей», — каже у фільмі один із персонажів.

Насправді ж ця цитата не є біблійною, її вигадали навмисно для сценарію. Сам же Гегсет вказав зв’язок із Єзекіїлем 25:17, але не згадав, що цитує саме «Кримінальне чтиво».