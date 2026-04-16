Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Валерій Буняк.

Нардеп зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги, носити електронний браслет, здати всі документи для виїзду за кордон, прибувати до суду та слідства на вимогу та не спілкуватися зі свідками у справі.

Шевченківський районний суд Києва 11 березня продовжив тримання під вартою до 9 травня для народного депутата від забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа — За життя” (“ОПЗЖ”) Нестора Шуфрича.

Офіс Генерального прокурора зробив заяву з цього приводу

У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності. Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

«Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою».

Справи Шуфрича

3 вересня 2023 року в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії “ОПЗЖ” Нестора Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепані.

Їх звинувачують у ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Крім цього, депутатові Шуфричу інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачені разом з іншими довіреними депутату особами після тимчасової окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомості — будинку і земельної ділянки в смт Сімеїз за законами РФ. Це майно нардеп придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році для охорони майна обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням – “ФГУП “Охрана” Росгвардії по Республіці Крим”.

Надалі вони організували передачу та переказу Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисячі російських рублів за охорону майна.

Окрім того, депутата підозрюють у тому, що він був завербований російською Федеральною службою безпеки (ФСБ) і виконував завдання одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), який у 2014 році виїхав до Москви.

Шуфрич, як каже слідство, систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював тези держави-агресора і проводив підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Обидва фігуранти звинувачення заперечують. Шуфрич, зокрема, вважає, що державної зради в його діях немає.